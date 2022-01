Il Volley Bergamo 1991 parte forte | poi Monza ingrana e vince 3-1

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 gennaio 2022)fa valere il pronostico:lotta, strappa con decisione il primo set e rende la vita difficile alle brianzole, in particolare con Lanier, che con i suoi 22 punti (48%) ha dato battaglia, ma la sfida finisce 3-1 per Veroall’Arena di. Si comincia con Di Iulio in regia, Lanier opposto, Butigan e Schoelzel centrali, May e Cagnin in banda e il libero Farone per rispondere a Gennari, Van Hecke, Orro, Danesi, Davyskiba, Candi e Parrocchiale (L).manda a segno solo Van Hecke nelle prime battute,risponde invece con Lanier e le centrali Schoelzel e Butigan e vola a +6 (3-9). Le padrone di casa si avvicinano con Gennari e trovano la parità a quota 12, ma il nuovo sorpasso porta la firma di Lanier (5 punti nel set, 40%) e con l’allungo di Cagnin si vola al ...