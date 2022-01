Il Partito di Berlusconi Domina nei TG delle Reti di Berlusconi

Advertising

ferrazza : Secondo Santori (Sardine) il centrosinistra (?) avrebbe dovuto contrapporre a una candidatura (mai stata realistica… - petergomezblog : Quirinale, la lettera di Verdini a Confalonieri e Dell’Utri: “Così eleggiamo Berlusconi. E ogni partito lo indichi… - berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - parentetweet : RT @PieroSansonetti: Non so se Berlusconi sarebbe stato un buon Presidente della Repubblica. So perché non lo sarà. Perché è scattato il ve… - Rodica17957578 : @LucillaMasini IL SACRIFICIO DI #BERLUSCONI SAREBBE QUELLO DI RITORNARE TUTTI SOLDI EVASI E TRUFFATI AI ITALIANI, U… -

Ultime Notizie dalla rete : Partito Berlusconi

[clicca per ingrandire] The post IldiDomina nei TG delle Reti diappeared first on ...Dopo il ritiro di Silvioha una rosa di nomi su cui puntare. Tre in particolare: ... Ma perché ilDemocratico intende opporsi a questo disegno per evitare che il Carroccio detenga il ...Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono: per domani è in programma a Roma un vertice di coalizione. In occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica il ...Stasera fumata nera, difficilmente prima di giovedì avremo un nuovo presidente. Si inizia a fari spenti e in caso di muro contro muro il gruppone misto potrebbe svolgere un ruolo decisivo. Il premier ...