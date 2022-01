Hellas Verona | ipotesi rinnovo per Tudor | i dettagli

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’vuole blindare il tecnico Igore nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la proposta della società L’con l’arrivo di Igorsulla panchina ha cambiato passo. Una squadra capace di cambiare volto e di far meglio addirittura di quella vista nel biennio con Juric. Una mentalità, portata avanti dall’allenatore ex Juve e Udinese, molto importante e che sta spingendo la società a fare valutazioni sul. Setti epotrebbero incontrarsi nei prossimi giorni, scrive L’Arena, e l’idea è quella di prolungare l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Newcastle sarebbe pronto ad offrire una bella cifra per il centrocampista Antonin Barak dell'L'trema e rischia di perdere nel mercato di gennaio Antonin Barak. L'intenzione della società è quella di non vendere il centrocampista, ma a fronte di un'offerta ...Damiano Tommasi prende palla,e la partita entra nel vivo. L'ex centrocampista dell', della Roma e della Nazionale ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di, dopo un anno di attese e di 'riscaldamento a bordo campo'. Lo ha fatto con un'intervista a ...La Lazio Women è penultima in classifica nella serie A Femminile con 3 punti, frutto della vittoria ottenuta con il fanalino di coda Hellas Verona Women. Ha perso cinque delle ultime sei partite di ca ...A quanto riportato da L’Arena, l’italo-brasiliano non dovrebbe rinnovare il contratto che lo lega ai gialloblù fino alla prossima estate Daniel Bessa non rinnoverà il proprio contratto con l’Hellas: l ...