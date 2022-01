FQChart della settimana – In attesa del nuovo presidente, l’umore degli italiani è altalenante (Di lunedì 24 gennaio 2022) FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. settimana dal 17/1 al 23/1/2022 I sondaggi politici, come è noto, fotografano settimana per settimana il gradimento degli italiani per i partiti (e i leader) in quel preciso momento. Una fotografia, come si usa dire, spesso dagli stessi contorni e colori, comune ai diversi Istituti. Nei mesi del Draghi I, però, le differenze tra rilevazioni non sono mancate e, oggi, alla vigilia dell’elezione del presidente della Repubblica, i sondaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022)è la media aritmeticale dei sondaggi sulle intenzioni di votoin esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa.dal 17/1 al 23/1/2022 I sondaggi politici, come è noto, fotografanoperil gradimentoper i partiti (e i leader) in quel preciso momento. Una fotografia, come si usa dire, spesso dagli stessi contorni e colori, comune ai diversi Istituti. Nei mesi del Draghi I, però, le differenze tra rilevazioni non sono mancate e, oggi, alla vigilia dell’elezione delRepubblica, i sondaggi ...

