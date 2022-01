Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 24 gennaio 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Delitti IN Paradiso episodi 24 gennaio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 24 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Delitti in Paradiso Stagione 10 episodio 5 Messaggio dall’oltretomba (prima parte). Il celebre pianista Pasha Verdinikov viene trovato morto nel suo studio, ucciso con un colpo di pistola. L’Ispettore Parker scopre che la vittima subito prima di morire aveva scritto due iniziali con il proprio sangue, che qualcuno ha cancellato. Il mistero s’infittisce quando, una volta trovata l’arma del delitto, si scopre che le impronte sul calcio sono quelle di un uomo che è ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)IN24. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 24su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAinStagione 10o 5 Messaggio dall’oltretomba (prima parte). Il celebre pianista Pasha Verdinikov viene trovato morto nel suo studio, ucciso con un colpo di pistola. L’Ispettore Parker scopre che la vittima subito prima di morire aveva scritto due iniziali con il proprio sangue, che qualcuno ha cancellato. Il mistero s’infittisce quando, una volta trovata l’arma del delitto, si scopre che le impronte sul calcio sono quelle di un uomo che è ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo il successo a teatro di Mrs. Fairytale, Filippo Timi torna nei panni di Massimo Viviani ne I delitti del BarLu… - MenoTele : E finalmente... -- Lunedì 17 Gennaio 2022 -- #NonMiLasciare 4.312.000 (19,6%) #GFvip 3.230.000 (21,4%) #Report 1.7… - MondoTV241 : Ascolti TV lunedì 17 gennaio 2022: Non mi lasciare supera il Gf VIP, bene Report e Delitti in Paradiso #ascoltiTV - Profilo3Marco : RT @RaiDue: Avere risolto gli enigmi di Delitti in Paradiso? ???? Se volete vederci meglio (e da più vicino) rivedete l'episodio su #RaiPlay… - RaiDue : Avere risolto gli enigmi di Delitti in Paradiso? ???? Se volete vederci meglio (e da più vicino) rivedete l'episodio… -