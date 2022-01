Critici musicali per Sanremo? Superati | sarà Alexa a dare i voti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Chi fa le pagelle per2022? Di solito, la stampa ha fatto un vanto di questa sua attività, creando un vero e proprio genere giornalistico. Iche scrivono per tutte le principali testate italiane (ma non solo) sono sempre stati una categoria particolare nel carrozzone dell’Ariston. Non solo orientano le scelte del pubblico attraverso i loro giudizi, influenzando lettori e spettatori con i loro commenti taglienti, ma hanno un compito molto importante anche nell’assegnazione di premi e nella definizione stessa della classifica finale del Festival, come chiaramente enunciato dal regolamento. Ma qual è il rapporto che, adesso, collega2022? Lo strumento IoT di Amazon giocherà la sua parte nella settimana della città dei fiori.proprio il device ...