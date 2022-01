Coppa Italia, Inter-Roma in programma l’8 febbraio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Decisi data e orario di Inter-Roma di Coppa Italia La Lega Serie A ha comunicato il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Inter-Roma si giocherà martedì 8 febbraio alle ore 21, con programmazione televisiva su Canale 5. La vincente affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Milan e Lazio. Quarti di finale: il programma completo Ecco il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia Inter-Roma martedì 8 febbraio ore 21:00Milan-Lazio mercoledì 9 febbraio ore 21:00 Atalanta-Fiorentina giovedì 10 ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Decisi data e orario didiLa Lega Serie A ha comunicato ildei quarti di finale della2021/2022.si giocherà martedì 8alle ore 21, conzione televisiva su Canale 5. La vincente affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Milan e Lazio. Quarti di finale: ilcompleto Ecco ilcompleto dei quarti di finale dimartedì 8ore 21:00Milan-Lazio mercoledì 9ore 21:00 Atalanta-Fiorentina giovedì 10 ...

