Coppa d'Africa, morti e feriti prima di Camerun-Comore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tragedia in Coppa d'Africa in occasione tra Camerun e Comore all'ingresso dello stadio Olembe: la situazione Diverse persone hanno perso la vita e sono rimaset ferite all'esterno dello stadio Olembe, dove è andata in scena la gara di Coppa d'Africa tra Camerun e Comore. I feriti gravi, come riporta LSI Africa, sono stati trasportati al centro ospedaliero Messassi. Da un primo rapporto, i decessi, sono almeno 7. L'articolo proviene da Calcio News 24.

