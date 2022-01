Capo dello Stato | fumata nera al 1° scrutinio E prende voti pure Dino Zoff

Advertising

FratellidItalia : ?? Il prossimo Capo dello Stato facciamolo votare direttamente agli italiani ???? #Quirinale2022 #elezioniquirinale - Agenzia_Ansa : È in corso a Palermo il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti alla sua casa sono al l… - Montecitorio : 12 Presidenti eletti e oltre 75 anni di storia. Scopri nel portale dedicato

Ultime Notizie dalla rete : Capo dello

Romasette.it

... trovando però la conferma dell'esponente di Italia Viva, Vincenzo Carbone, non è stato l'unico nome del mondo del calcio ad essere votato nel primo tentativo di trovare il 13esimoStato. ...Ileuropeo dell'Oms, Hans Kluge, ha annunciato che la pandemia è agli sgoccioli almeno nella regione del mondo di cui l'Italia fa parte. Èstesso avviso? "Kluge ha affermato che la ...La fumata nera per il Colle si è conclusa con 672 schede bianche e 49 nulle. E come sempre c'è chi si è divertito a scrivere nomi di fantasia ...La prima votazione per eleggere il capo dello Stato ha portato anche a diversi voti a sorpresa: il presidente della Lazio ne ha ricevuto due.