Capienza stadi | cambia ancora tutto! La decisione

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha chiarito la questione legata alla Capienza negli stadi. Dopo la sosta, infatti, cambieranno di nuovo le regole. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, infatti, De Siervo ha dichiarato che da febbraio si tornerà al 50%. Il provvedimento dei 5000 tifosi sugli spalti, dunque, dovrebbe essere accantonato. FOTO: Getty – Capienza stadi L'a.d. della Lega Serie A, in ogni caso, ha espresso parole di fiducia verso un graduale ritorno al 100% della Capienza: "Da febbraio si tornerà certamente al 50% ma, col supporto del sottosegretario Vezzali, ci aspettiamo di salire subito dopo al 75% e poi al 100%, come già succede in Inghilterra".

