Australian Open, Binaghi: “Berrettini-Sinner e doppio Bolelli-Fognini ai quarti record storico, ma sempre piedi per terra” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha parlato ai microfoni di La politica nel pallone su Gr Parlamento. L’argomento è stata la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open 2022 di Matteo Berrettini e Jannik Sinner in singolare e della coppia di doppio composta da Simone Bolelli e Fabio Fognini: “Presto una finale italiana in uno Slam? Restiamo con i piedi per terra, ma avere Berrettini e Sinner è record storico se consideriamo anche i quarti di Bolelli-Fognini nel doppio. Succede in Australia che dei 4 Slam è sempre stato uno ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Angelo, presidente della Federtennis, ha parlato ai microfoni di La politica nel pallone su Gr Parlamento. L’argomento è stata la qualificazione aidi finale degli2022 di Matteoe Jannikin singolare e della coppia dicomposta da Simonee Fabio: “Presto una finale italiana in uno Slam? Restiamo con iper, ma averese consideriamo anche idinel. Succede in Australia che dei 4 Slam èstato uno ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - PaoloTaioli : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… - Avdoreneil : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… -