WRC | Loeb | “Non pensavo di poter addirittura vincere”

(Di domenica 23 gennaio 2022) È da record la vittoria messa a segno da Sebastien, che a 48 anni vince la prima tappa di WRC. Il Rally di Montecarlo è suo, con un successo che arriva anche grazie alla sfortunata foratura di Ogier. Il pilota è riuscito infatti ad approfittarne e a recuperare il gap di 20 secondi che lo separava dall’avversario. Diventa primo in graduatoria con 9 secondi di vantaggio su Ogier, che ha anche ricevuto una sanzione per un jump start. Ha parlato a L’Equipe di tutte quelle sensazioni che vive in questo momento. Sottolinea sempre il divertimento nel guidare le auto in queste competizioni, non mancando di citare quanto inaspettato sia stato per lui questo successo. È la sua ottantesima vittoria in carriera. Le parole di SebastienEcco le parole rilasciate a L’Equipe di Sebastian, vincitore della prima tappa di WRC al ...