Ultime Notizie Roma del 23-01-2022 ore 18 | 10

(Di domenica 23 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno imminente il voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica Silvio Berlusconi evita di collegarsi via zoom al vertice del centro destra in cui viene ufficializzata ieri e la rinuncia della sua corsa anche a pesare sulle tue decisioni raccontano fonti parlamentari di Forza Italia anche l’invito della famiglia evitare ulteriore stress dopo che nei giorni scorsi il cavaliere è stata all’ospedale San Raffaele per alcuni controlli di routine durante il vertice non si sarebbero fatti dei nomi dei candidati ma nel corso della giornata Berlusconi Salvini e Giorgia Meloni avrebbero trovato un accordo sul metodo idea spiegano qualificate punti di centrodestra sarebbe di proporre una Terna di nomi in cui sicuramente ci saranno una o più donne poi non mi è mai anzi nei giorni scorsi nelle ...