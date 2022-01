Telegraph | i tifosi dell’Everton sono stanchi di “tanto rumore per nulla”

(Di domenica 23 gennaio 2022) La situazioneè sempre più complessa e a tratti tragica. Nonostante l’esonero del tecnico Rafa Benitez, i Toffees hanno perso ancora, stavolta in casa, contro l’Aston Villa di Gerrard e Coutinho. Al termine dell’incontro alcuni sostenitori del club inglese difermati fuori al Goodison Park per protestare. Come si è arrivati ??a questo, si chiede iloggi che cerca di ripercorrere le tappe in discesa del club e di capire lo stato d’animo dei sostenitori. È durata più di un’ora, scrive il quotidiano, la manifestazione dei, che però hanno “saggiamente” deciso di non prendere di mira il proprietario Farhad Moshiri”, considerando il suo investimento di 500 milioni di sterline Se Moshiri si fosse offeso abbastanza da andarsene, le conseguenze finanziarie sarebbero state più devastanti ...

Che a quanto scrive ilè decisamente mal voluto anche daidell'Everton, che ne desiderano disperatamente l'esonero. Inizialmente, in Inghilterra si faceva fatica a capire l'...... i poster in cameretta , le dichiarazioni su quanto siano speciali idel nuovo club: molti ... In un'intervista al Dailyil diretto interessato ha indicato il carcere quale momento di ...I sostenitori ora vogliono un progetto, ritenendo che Moshiri abbia preso una serie di decisioni terribili, comportandosi come un cacciatore di autografi famosi ...L'Everton starebbe pensando al nuovo manager per il post Rafa Benitez, dal passato in Serie A alla guida del Napoli: che suggestione ...