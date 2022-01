Sofia Goggia, caduta terribile oggi a Cortina: le ultime notizie sull'infortunio (Di domenica 23 gennaio 2022) Cortina d'Ampezzo, 23 gennaio 2022 - Tutta Italia con il fiato sospeso dopo la terribile caduta di Sofia Goggia nel Super G di Cortina . Un infortunio - la cui entità sarà valutata nelle prossime ore -... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)d'Ampezzo, 23 gennaio 2022 - Tutta Italia con il fiato sospeso dopo ladinel Super G di. Un- la cui entità sarà valutata nelle prossime ore -...

Eurosport_IT : FANTASTICA SOFIA! ?????? La Goggia festeggia davanti al pubblico di casa: l'azzurra conquista la discesa libera di Co… - ItaliaTeam_it : ???????????????????????????? ?????????? ?? Sofia Goggia trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo! #ItaliaTeam | #RoadToBeijing |… - Eurosport_IT : STRATOSFERICA! ?????? Sofia Goggia conquista la discesa libera di Cortina d'Ampezzo: sesta vittoria stagionale in Cop… - ItaliaNotizie24 : A Elena Curtoni il SuperG di Cortina, caduta per Sofia Goggia - ennio_greco : Non fare brutti scherzi Sofia…c’è un olimpiade da fare @goggiasofia #Goggia -