Se Draghi va al Colle | basta tecnici al governo

di Matteo Milanesi Dopo Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi, Mario Draghi sarebbe il terzo Presidente del Consiglio a ricoprire anche la carica di Capo dello Stato. Nessuno di loro, però, aveva fatto direttamente da Palazzo Chigi al Quirinale. L'ex numero uno di Banca d'Italia e Bce parrebbe essere la scelta preferita sia della politica che dei cittadini italiani. basta governo senza elezioni Se l'ipotesi di un cambio di poltrona in corsa dovesse effettivamente verificarsi, l'Italia si troverebbe dinanzi al quarto governo degli ultimi quattro anni in una sola legislatura. Tutto legittimo sotto il profilo costituzionale – e, probabilmente, un ripensamento del sistema parlamentare a favore di un indirizzamento presidenziale sarebbe più che doveroso – ma è evidente che la scelta si tradurrebbe, ancora una volta, in una ...

