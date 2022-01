Salernitana, Sabatini: “Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non torneremo alla normalità” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Spalletti? Non l’ho sentito, lo vedrò oggi. Non può essere un nemico, siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili”. Walter Sabatini ha parlato, in un’intervista a Il Mattino, del suo rapporto con il tecnico del Napoli, oggi avversario al “Maradona”. Il neo direttore sportivo della Salernitana ha poi parlato della situazione Covid in Serie A: “Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? E’ una situazione invivibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “Spalletti? Non l’ho sentito, lo vedrò oggi. Non può essere un nemico, siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili”. Walterha parlato, in un’intervista a Il Mattino, del suo rapporto con il tecnico del Napoli, oggi avversario al “Maradona”. Il neo direttore sportivo dellaha poi parlato della situazione Covid in Serie A: “non è piùlanon si torna. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? E’ una situazione invivibile”. SportFace.

