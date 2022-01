Sabatini sicuro: “Non siamo una vittima sacrificale, crediamo nell’impresa” (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel corso del prepartita del match fra Napoli e Salernitana in onda su Dazn, è intervenuto il nuovo ds della Salernitana Walter Sabatini. Ecco quanto riportato. Pensiamo all’impresa, questo è il nostro mestiere. Giocheremo la nostra partita e non saremo vittime sacrificali. Mercato? Cercheremo nomi di qualità anche rispetto alla situazione oggettiva, mi sento privilegiato perché ho alle spalle una società fantastica. Foto: Getty- Walter Sabatini Avventura diversa? Il calcio è sempre lo stesso, i giocatori fanno sempre lo stesso mestiere, per me è un enorme piacere fare questa cosa. Quando sono entrato nello spogliatoio ho chiesto ai giocatori se sentivano l’odore dello spogliatoio: quello è sempre lo stesso dovunque vai. Spalletti? Spero mi abbracci con delicatezza perché non posso subire aggressioni! Lo rivderò con ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel corso del prepartita del match fra Napoli e Salernitana in onda su Dazn, è intervenuto il nuovo ds della Salernitana Walter. Ecco quanto riportato. Penall’impresa, questo è il nostro mestiere. Giocheremo la nostra partita e non saremo vittime sacrificali. Mercato? Cercheremo nomi di qualità anche rispetto alla situazione oggettiva, mi sento privilegiato perché ho alle spalle una società fantastica. Foto: Getty- WalterAvventura diversa? Il calcio è sempre lo stesso, i giocatori fanno sempre lo stesso mestiere, per me è un enorme piacere fare questa cosa. Quando sono entrato nello spogliatoio ho chiesto ai giocatori se sentivano l’odore dello spogliatoio: quello è sempre lo stesso dovunque vai. Spalletti? Spero mi abbracci con delicatezza perché non posso subire aggressioni! Lo rivderò con ...

