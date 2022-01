Sabatini: “Ogni tre angoli un rigore per il Napoli”, la risposta di Spalletti (Di domenica 23 gennaio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli e Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, hanno avuto un simpatico scambio di battute a Dazn. Un siparietto tra persone che si stimano tantissimo. Il tecnico del Napoli ha parlato della sfida con la Salernitana, al termine della quale è arrivato anche Walter Sabatini che da qualche giorno ha preso in mano l’area tecnica della squadra granata. Il siparietto tra Sabatini e Spalletti è cominciato col tecnico del Napoli, che ha detto: “È arrivato il mio amico Walter Sabatini. Quando è un po’ arrabbiato e ti guarda con quegli occhi ti perfora, ti buca“. A quel punto Sabatini ha replicato: “Il Napoli è più forte di noi perché è allenato dal genio” ed ha ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 gennaio 2022) Luciano, tecnico dele Walter, direttore sportivo della Salernitana, hanno avuto un simpatico scambio di battute a Dazn. Un siparietto tra persone che si stimano tantissimo. Il tecnico delha parlato della sfida con la Salernitana, al termine della quale è arrivato anche Walterche da qualche giorno ha preso in mano l’area tecnica della squadra granata. Il siparietto traè cominciato col tecnico del, che ha detto: “È arrivato il mio amico Walter. Quando è un po’ arrabbiato e ti guarda con quegli occhi ti perfora, ti buca“. A quel puntoha replicato: “Ilè più forte di noi perché è allenato dal genio” ed ha ...

Advertising

Lucatt_ : RT @matmosciatti11: #Spalletti: “Vieni qui che hai la faccia sorridente” #Sabatini: “Eh, il cazzo sorridente. Ogni 3 angoli ci hanno fisch… - NCN_it : #Sabatini, siparietto in tv con #Spalletti: ''Ma ogni tre angoli un rigore?''. Il tecnico risponde: ''Al direttore… - Fprime86 : RT @CorSport: #Spalletti e #Sabatini, duetto in diretta tv: 'Ma ogni tre angoli un rigore?' ?? - sportli26181512 : #Spalletti e Sabatini, duetto in diretta tv: 'Ma ogni tre angoli un rigore?': Siparietto nel post-partita di… - CorSport : #Spalletti e #Sabatini, duetto in diretta tv: 'Ma ogni tre angoli un rigore?' ?? -