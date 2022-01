Napoli-Salernitana | i convocati | Spalletti ritrova la squadra quasi al completo

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ilha diramato la lista deidi Lucianoper il match pomeridiano contro laal Maradona. Il tecnicolaal. Mancano solo Koulibaly, Anguissa e Ounas, ancora in Africa. Rientrano dagli infortuni Insigne e Ospina. In elenco c’è Zanoli. Portieri: Marfella, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian, Zielinski Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano L'articolo ilsta.

Tutto pronto per, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 . Derby campano in programma al Diego Armando Maradona, dove i partenopei vanno a caccia dei tre ...Tre partite nella fascia oraria delle 15: Torino - Sassuolo, Spezia - Sampdoria e, soprattutto, il derby campano tra. Alle 18, la Roma cercherà di dare continuità al successo ...Il Napoli sfida la Salernitana decimata dal virus Spalletti recupera Insigne ed è tentato da Osimhen. Si gioca sul filo delle motivazioni.Walter Sabatini, d.s. della Salernitana, ha rilasciato un'intervista ad Il Mattino. Eccone alcuni passaggi: "Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’It ...