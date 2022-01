Milan-Juventus | la carica della Curva Sud fuori dallo stadio | PM VIDEO

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - kvudinh : RT @AntoVitiello: ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - dunvkirk : RT @LiveBianconera: ??LIVE?? #MilanJuve: la formazione dei bianconeri Chi sono gli 11 scelti da #Allegri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

1 La Curva Sud non entrerà a San Siro per, in segno di protesta per la capienza ridotta a 5.000 persone in virtù delle norme anti - Covid, ma non fa mancare il suo sostegno ai rossoneri. Prima della sfida, gli ultras del ...Ora tocca a Empoli - Roma, alle 20.45 nel posticipo serale luci accese a San Siro per. Il turno era iniziato venerdì sera con Verona - Bologna 2 - 1 ed è proseguito poi sabato con ...La Curva Sud si è recata alle porte di San Siro a sostenere ed incoraggiare i ragazzi in vista della sfida contro la Juventus. Le ...Come documentato dai nostri inviati, il pullman del Milan è arrivato in questi istanti a San Siro per la gara contro la Juventus. Tantissimi tifosi, fuori dallo stadio, ad aspettare ...