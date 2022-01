Live Napoli-Salernitana 1-0 Var convalida gol di Juan Jesus (Di domenica 23 gennaio 2022) Napoli-Salernitana si gioca: Spalletti ha tenuto alta la concentrazione degli azzurri in questi ultimi giorni di incertezza per evitare cali di tensione nel derby di oggi pomeriggio al... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 gennaio 2022)si gioca: Spalletti ha tenuto alta la concentrazione degli azzurri in questi ultimi giorni di incertezza per evitare cali di tensione nel derby di oggi pomeriggio al...

Advertising

AnnaSerturini : Sarà una battaglia in un campo ostico e difficile, ma tutte insieme lotteremo per portare a casa con noi i tre punt… - Calciodiretta24 : Napoli - Salernitana 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Mediagol : LIVE Serie A 23/01/2022, Napoli-Salernitana: segui la diretta del match - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliSalernitana 1-0, la sblocca #JuanJesus - calciomercatoit : GOOOOL! #Napoli in vantaggio con la rete di #JuanJesus #SerieA LIVE #NapoliSalernitana 1-0 -