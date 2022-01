LIVE Berrettini-Carreno Busta 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conduce il primo parziale (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima esterna della testa di serie #19. 4-4 Lunga la risposta dell’iberico: nessuna chance di break sin qui. 40-15 Gran angolo di rovescio in diagonale di Berrettini che gestisce la solidità dello spagnolo. 30-15 Prima vincente del classe 1996. 15-15 Brutto diritto in uscita dal servizio per l’azzurro. 15-0 Terzo ace del romano. 11.17 Intanto Gael Monfils ha battuto Miomir Kecmanovic per 7-5 7-6(4) 6-3 e vola ai quarti di finale dove aspetta il vincente di questa sfida. 3-4 Se la cava lo spagnolo che rimonta e resta avanti nel primo set. 40-30 Berrettini si lamenta per un fuori sul rovescio profondo di Carreno che chiude con il diritto diagonale. 30-30 Altro scambio durissimo sulla diagonale di rovescio: ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima esterna della testa di serie #19. 4-4 Lunga la risposta dell’iberico: nessuna chance di break sin qui. 40-15 Gran angolo di rovescio in diagonale diche gestisce la solidità dello. 30-15 Prima vincente del classe 1996. 15-15 Brutto diritto in uscita dal servizio per l’azzurro. 15-0 Terzo ace del romano. 11.17 Intanto Gael Monfils ha battuto Miomir Kecmanovic per 7-5 7-6(4) 6-3 e vola ai quarti di finale dove aspetta il vincente di questa sfida. 3-4 Se la cava loche rimonta e resta avanti nelset. 40-30si lamenta per un fuori sul rovescio profondo diche chiude con il diritto diagonale. 30-30 Altro scambio durissimo sulla diagonale di rovescio: ...

