LIVE – Avellino-Monopoli 1-1 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

Advertising

anteprima24 : ** LIVE/ Avellino-Monopoli, le formazioni ufficiali ** - Calciodiretta24 : Avellino - Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale - Orticalab : Live dal 'Partenio-Lombardi' per la prima del 2022 dell' @usavellino1912_ che alle 17:30 scenderà in campo contro… - Jo_Reporter : ? | DOMENICA #incuffia ????? ?? #SerieC - gir. 'C', 23ª giornata ? @usavellino1912_ ?? @MonopoliCalcio ??? Stadio 'Part… - Calciodiretta24 : Avellino - Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Avellino

Bari in vetta alla classifica di Serie C - Girone C con 44, il Monopoli si trova in seconda posizione con 37 mentre in terza è posizionatacon 35 quindi a pari merito con 33 troviamo Turris, ...Ricordiamo che in Serie C - Girone C guida in classifica la squadra Bari con 44 punti a seguire Monopoli con 37 econ 35. Ricordiamo che il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha ...La diretta live di Avellino-Monopoli, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022.Diretta Avellino Monopoli: streaming video tv, quote, formazioni e risultato live della partita valevole per la 23^ giornata di Serie C girone C ...