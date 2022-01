Inter, le idee di Marotta per l’attacco: Caicedo in pole, ma spunta un’alternativa (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Inter pensa al sostituto di Correa: l’idea principale è sempre quella di Caicedo, ma spunta anche Salcedo tra le scelte di Marotta L’Inter sta pensando ancora ad un’alternativa per Correa. L’argentino sarà ai box per un mese circa e i nerazzurri hanno bisogno di forze fresche, visti i molti impegni ravvicinati. L’idea principale di Marotta è quella di Caicedo, in uscita dal Genoa. spunta, però, un’altra ipotesi: un ritorno di Salcedo dallo Spezia. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) L’pensa al sostituto di Correa: l’idea principale è sempre quella di, maanche Salcedo tra le scelte diL’sta pensando ancora adper Correa. L’argentino sarà ai box per un mese circa e i nerazzurri hanno bisogno di forze fresche, visti i molti impegni ravvicinati. L’idea principale diè quella di, in uscita dal Genoa., però, un’altra ipotesi: un ritorno di Salcedo dallo Spezia. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

