Decreto Sostegni Ter | cosa prevede

(Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – . Innanzitutto sono sospese le tasse per discoteche, attività assimilabili e sale da ballo. Inoltre vengono stanziati 40 milioni di euro per le piscine, le imprese di ristorazione e le ditte che si occupano di organizzazione di eventi. In arrivo un nuovo fondo per il rilancio delle attività economiche. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Autogrill Assunzioni 2019, la storia e le figure ricercate DPCM 03 novembre 2020 pdf testo ufficiale misure Contepasso passo: fondo perduto, CIG … Reddito EMergenza 2021: requisiti INPS, a chi spetta?bis: ultime su stagionali e altri aiuti Merano Wine Festival, successo per la 30esima edizione

Advertising

alexlue : RT @gruggieri: nella bozza del decreto approvato venerdì dal consiglio dei ministri che affossa gli investimenti nelle rinnovabili c'è anch… - mocettast : RT @gruggieri: nella bozza del decreto approvato venerdì dal consiglio dei ministri che affossa gli investimenti nelle rinnovabili c'è anch… - Blunaturale : RT @gruggieri: nella bozza del decreto approvato venerdì dal consiglio dei ministri che affossa gli investimenti nelle rinnovabili c'è anch… - _carIotta : RT @gruggieri: nella bozza del decreto approvato venerdì dal consiglio dei ministri che affossa gli investimenti nelle rinnovabili c'è anch… - p_dellaventura : RT @gruggieri: nella bozza del decreto approvato venerdì dal consiglio dei ministri che affossa gli investimenti nelle rinnovabili c'è anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la bozza del nuovostanzia 80 milioni di euro per i servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti ...Nel trasporto per Anav le misure delvarato venerdì "sono di breve respiro e sicuramente insufficienti per sostenere l'industria del trasporto di passeggeri con autobus, del ...«Rischiamo che il caro-bollette diventi il colpo di grazia per i gestori delle stazioni di servizio nelle aree di confine. La stangata dovuta agli aumenti dei costi dell’energia, sommata al calo di ve ...Il taglio degli stipendi del personale sanitario agita i dipendenti ed accende i fari della politica. Il 28 gennaio prossimo scadono i termini per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia ed alla scuola ...