Chiedilo a Zona Wrestling #597

(Di domenica 23 gennaio 2022) Buona domenica a tutti amici die benvenuti una settimana in più all’appuntamento con la rubrica di domande e risposte più attesa delweb: il, il numero 597. Come sempre domande e considerazioni in vista degli eventi futuri, sopratutto della Royal Rumble. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Buongiorno Giovanni, ecco a te le mie domande. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Mi daresti una tua opinione a tutto tondo su Lance Archer? 1) A me è sempre piaciuto, sopratutto dopo che ha potuto, una volta lasciata la WWE, mettere in mostra liberamente il suo potenziale. Sul Ring non è fenomenale, ma comunque per essere un Big Man è più che discreto e il suo attuale Character, per me, è un qualcosa ...