Basket, Serie A 2021-2022: la Virtus Bologna espugna Brindisi, vittorie casalinghe per Cremona e Trieste (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono tre le partite disputate nel tardo pomeriggio di questa domenica 23 gennaio per la diciassettesima giornata di Serie A di Basket. Rinviata Treviso-Milano per un focolaio all’interno della squadra veneta (che rischia di saltare anche la sfida di martedì sera in Basketball Champions League contro gli spagnoli del Manresa), si sono affrontate nell’ordine: Brindisi-Virtus Bologna (anticipo del quarto di finale di Coppa Italia), Cremona-Venezia e Trieste-Pesaro. Andiamo a riepilogare brevemente quanto successo. HAPPY CASA Brindisi – SEGAFREDO Virtus Bologna 76-83 (16-19, 23-17, 9-26, 28-21) La Virtus Bologna espugna il PalaPentassuglia di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono tre le partite disputate nel tardo pomeriggio di questa domenica 23 gennaio per la diciassettesima giornata diA di. Rinviata Treviso-Milano per un focolaio all’interno della squadra veneta (che rischia di saltare anche la sfida di martedì sera inball Champions League contro gli spagnoli del Manresa), si sono affrontate nell’ordine:(anticipo del quarto di finale di Coppa Italia),-Venezia e-Pesaro. Andiamo a riepilogare brevemente quanto successo. HAPPY CASA– SEGAFREDO76-83 (16-19, 23-17, 9-26, 28-21) Lail PalaPentassuglia di ...

