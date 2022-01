Basket | Nico Mannion positivo al Covid-19 | non finiscono i guai per la stella della Virtus Bologna

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022) Prima iintestinali, poi quelli di infortuni, infine anche il-19. Sta diventando un autentico calvario, la stagione 2021-2022 di, che oltre a tutte le problematiche già vissute deve ora far fronte a un contagio che lo fermerà ancora per qualche giorno rispetto ai suoi piani. Assenza molto pesante, dunque, per laSegafredo, che è attesa al PalaPentassuglia dall’Happy Casa Brindisi. Il tutto ad aumentare costantemente, come ormai al solitosino, le problematiche in materia di roster, che quest’anno mai è stato completamente a disposizione di Sergio Scariolo. LIVE Brindisi-, Serie A2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale Non è l’unica situazione di ...