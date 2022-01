Assenze | Covid e Primavera | l’Atalanta resiste in casa della Lazio

(Di domenica 23 gennaio 2022)con tantee diversi giovani, è riuscita a fermare lasul pari: Gasperini si coccola i suoisi presenta all’ultimo all’Olimpico imbottita di, diversee i problemi dovuti al. Gasperini ha mandato in campo dal 1? il partente Piccoli, e in mediana ha giocato Scalvini, che di mestiere fa il difensore. La Dea perde anche Miranchuk per infortunio e fa esordire De Nipoti e Sidibe. Nonostante i problemi, Gasperini e i suoi ragazzi sono riusciti a trovare un punto, che vale ora vista la situazione, contro la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VeneziaFC_IT : Avevamo promesso di giocare a Milano senza paura o scuse, nonostante le tante assenze da Covid. La prestazione di s… - SSCN_1926_ : RT @VeneziaFC_IT: Avevamo promesso di giocare a Milano senza paura o scuse, nonostante le tante assenze da Covid. La prestazione di stasera… - CalcioNews24 : Le assenze non frenano l'#Atalanta ?? - LuceverdeMilano : ?? #Trenord assenze personale causa #Covid-19 ?? Modifiche al servizio fino al 30 Gennaio 2022 ?? Provvedimenti ad… - Miky_born2read : RT @VeneziaFC_IT: Avevamo promesso di giocare a Milano senza paura o scuse, nonostante le tante assenze da Covid. La prestazione di stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Assenze Covid

GonfiaLaRete

... è riuscita a fermare la Lazio sul pari: Gasperini si coccola i suoi L'Atalanta si presenta all'ultimo all'Olimpico imbottita di Primavera, diversee i problemi dovuti al. Gasperini ha ......!1) Ibrahimovic (getty images) Diversi dubbi per le due squadre che restano, come ormai d'abitudine, in attesa dell'ultimo giro di tamponi che potrebbe portaredell'ultimo istante causaContagi a scuola, aule chiuse, quarantene, assenze precauzionali: annaspano oltre un migliaio di classi nel territorio dell'Ulss 3 raggiunte, direttamente ...CAGLIARI. Una battaglia contro i tamponi. Il Cagliari non sa ancora su quali giocatori potrà contare oggi. Anche la Fiorentina è stata colpita dal virus e costretta a lasciare a casa sia Vlahovic che ...