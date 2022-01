Ascolti tv ieri, grossa sorpresa per De Filippi e Conti: i numeri (Di domenica 23 gennaio 2022) Siete curiosi di sapere quali sono stati i programmi migliori di questo fine settimana? Allora, di seguito sveliamo i risultati. I dati dello share, come sappiamo, sono numeri veramente importanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 23 gennaio 2022) Siete curiosi di sapere quali sono stati i programmi migliori di questo fine settimana? Allora, di seguito sveliamo i risultati. I dati dello share, come sappiamo, sonoveramente importanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Ascolti tv ieri: C`è posta per te-Tali e Quali, c`è una sorpresa! Tutti i dati #ascolti #posta #te-tali #sorpresa… - MonicaC55156656 : @ChiaraaL_ Infatti se ascolti la conversazione di prima li mette in faccia IL LATTE CONDENSATO MANGIATO CON SOLEIL… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 22 Gennaio #Verissimo ha registrato nella puntata di ieri; 2.187.000 telespettatori (16.7%) p… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 22 Gennaio Grandi ascolti per #ItaliaSi che ha conquistato nel programma di ieri 2.218.000 te… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 22 Gennaio #ASuaImmagine ha registrato nel programma di ieri; 1.087.000 telespettatori (8.4%)… -