(Di domenica 23 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio, su Canale 5 alle ore 14:00, l’appuntamento è condi Maria de Filippi. Una puntata ricca di colpi di scena, ospiti ed eliminazioni per il celebre talent show.I percorsi degli allievi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi prendono sempre più forma tra duro lavoro,e tante emozioni tra, nuovi ingressi, maglie confermate e sorprese.A seguirli e a valorizzare i talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi dipotranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare i propri sogni in realtà.Anticipazioni– 23 gennaio 2022Inizia per tutti gli allievi l’attesa liturgia ...

Advertising

bubinoblog : AMICI: GERRY SCOTTI GIUDICE DELLE COVER, FRANCO126 OSPITE, SFIDE E UNA ELIMINAZIONE - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Canale 5 con “Amici”. Ospiti Franco126 e Gerry Scotti - IvonneSosaSanM1 : RT @MediasetTgcom24: 'Amici', Gerry Scotti stila la classifica nella gara delle cover #AMICI - MediasetTgcom24 : 'Amici', Gerry Scotti stila la classifica nella gara delle cover #AMICI - Manuel_trash : RT @anna_predani: Domani la bellezza di @Gerry_Scotti ad amici di Maria . Fantastico domenica svoltato. Cosa fa qui col piedino sollevato?… -

Ultime Notizie dalla rete : AMICI GERRY

Nella puntata di oggi non mancheranno poi ospiti: in studio ci saràScotti e Franco126 che presenterà il suo nuovo singolo.21/ Anticipazioni registrazione puntata 23 gennaio 2022: LDA ...Cresce l'attesa per la nuova puntata di, che andrà in onda oggi domenica 23 gennaio 2022 su Canale 5 . Ospiti in studio Franco 126 eScotti , che giudicherà la gara tra i cantanti della scuola . Le anticipazioni della nuova ...Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 23 gennaio 2022 su Canale 5. Ospiti in studio Franco 126 e Gerry Scotti, che giudicherà la gara tr ...Amici 2022, la puntata di domenica 23 gennaio, Gerry Scotti giudice speciale, ecco gli esiti delle sfide e chi sarà eliminato ...