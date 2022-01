Al Torino non bastano un super Sanabria e tre legni. Raspadori salva il Sassuolo all'88' (Di domenica 23 gennaio 2022) Torino beffato, dopo un dominio assoluto di oltre un'ora. Sull'unica vera azione pericolosa del Sassuolo (all'88') è arrivato il pareggio di Raspadori (ma bravissimo Berardi). Primo tempo dominato dal ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022)beffato, dopo un dominio assoluto di oltre un'ora. Sull'unica vera azione pericolosa del(all'88') è arrivato il pareggio di(ma bravissimo Berardi). Primo tempo dominato dal ...

Advertising

Glongari : Il #Toronto insiste per #Belotti. Pronta una nuova proposta per giugno sullo stile di quella per Insigne con un qui… - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, in arrivo Pietro #Pellegri ma in prestito dal @AS_Monaco, non dal @acmilan - capuanogio : #Juric all'attacco: 'Mercato? Non mi sembra il caso di chiedere, il #Torino ha tanti problemi economici e struttura… - Raffaele_NA : Il @sscnapoli può giocare con 13 giocatori a disposizione a Torino ma non deve giocare contro una squadra con i gio… - alexthor1967 : RT @Loscoindividuo: Dionisi ha detto che venivano a Torino per vincere…ma diciamoci la verità…non ci hanno capito un cazzo dall’inizio alla… -