Ucraina, il grande gioco eurasiatico di Putin e Xi (Di sabato 22 gennaio 2022) La continuità geopolitica del continente eurasiatico è millenaria. Risale alla diffusione degli indo-europei in Europa e in Asia meridionale. Dal cuore dell’Eurasia unni, turchi e mongoli hanno vagato attraverso le sconfinate lande perseguendo i loro obiettivi strategici. È stato un percorso costante, fino a quando i sovietici non hanno attizzato il fuoco in Asia – con la Guerra di Corea degli anni ’50 e poco dopo con la guerra in Vietnam, prima contro i francesi poi contro gli americani – per distrarre l’Occidente dal suo principale teatro europeo. Lo stesso sta accadendo oggi in Ucraina. La Cina si farà trascinare in una guerra ad alta o bassa tensione in Ucraina insieme alla Russia? La Russia sosterrebbe la Cina qualora decidesse di muovere su Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale? I due Paesi coordinerebbero i loro attacchi su ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) La continuità geopolitica del continenteè millenaria. Risale alla diffusione degli indo-europei in Europa e in Asia meridionale. Dal cuore dell’Eurasia unni, turchi e mongoli hanno vagato attraverso le sconfinate lande perseguendo i loro obiettivi strategici. È stato un percorso costante, fino a quando i sovietici non hanno attizzato il fuoco in Asia – con la Guerra di Corea degli anni ’50 e poco dopo con la guerra in Vietnam, prima contro i francesi poi contro gli americani – per distrarre l’Occidente dal suo principale teatro europeo. Lo stesso sta accadendo oggi in. La Cina si farà trascinare in una guerra ad alta o bassa tensione ininsieme alla Russia? La Russia sosterrebbe la Cina qualora decidesse di muovere su Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale? I due Paesi coordinerebbero i loro attacchi su ...

