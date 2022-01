The Voice Senior, Antonella Clerici in grave difficoltà in diretta. Cosa è successo (Di sabato 22 gennaio 2022) Finalissima di The Voice Senior, la conduttrice Antonella Clerici è in grave difficoltà durante la diretta. Cosa è successo realmente? Venerdì 21 gennaio è andata in onda la diretta della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 gennaio 2022) Finalissima di The, la conduttriceè indurante larealmente? Venerdì 21 gennaio è andata in onda ladella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Corriere : The Voice Senior 2021: vince Annibale Giannarelli, la voce di «Lo chiamavano Trinità» - LoredanaBerte : OGGI C’È LA FINALE?? Siamo arrivati allo scontro finale di questa seconda stagione di The Voice Senior?? Qualcuno del… - fanpage : Annibale Giannarelli è il vincitore di #TheVoiceSenior 2022! Il cantante ha 73 anni ed è il concorrente più anziano… - infoitcultura : La finalissima di The Voice Senior è gara di ascolti con GF Vip: cos’è successo? - massimobraglia2 : Annibale Giannarelli vince The voice Senior, la festa dei compaesani in Lunigiana -