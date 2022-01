Tennis: Australian Open, Sabalenka agli ottavi (Di sabato 22 gennaio 2022) Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Aryna Sabalenka si qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge in rimonta la ceca Marketa Vondrousova, numero 41 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 49 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Arynasi qualificadi finale dell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge in rimonta la ceca Marketa Vondrousova, numero 41 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 49 minuti.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - Eurosport_IT : MATTEO STRA-TO-SFE-RI-CO! ???????? L’azzurro vince una maratona con Alcaraz al super tiebreak, agli ottavi ci va Berre… - SkySport : Sinner-Daniel all'Australian Open, il risultato in diretta live #SkySport #SkyTennis #Tennis #AustralianOpen #Sinner - Brazilian2021 : LIVE Sinner-Daniel 1-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro - #Sinner-Daniel #Australian… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Australian Tennis: Australian Open. Doppio, coppia Bolelli - Fognini agli ottavi ... il più prestigioso e ultimo in ordine di tempo proprio agli Australian Open 2015, dopo i successi a Umago 2011 e Buenos Aires 2013. Hanno invece ceduto in finale in sei occasioni: nel 2013 ad ...

Sinner - Daniel all'Australian Open, il risultato in diretta live Tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky Jannik Sinner sfida Taro Daniel nel 3° turno degli Australian Open

Tennis, Australian Open - Medvedev-Van De Zandschulp, che scambio! L'olandese gioisce dopo 33 colpi Eurosport IT Tennis: Australian Open. Doppio, coppia Bolelli-Fognini agli ottavi I due azzurri si sono imposti al secondo turno su Dodig e Melo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open ...

Australian Open: la coppia Bolelli-Fognini agli ottavi Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 36enne di Bu ...

