Quirinale: Conte, 'ritiro Berlusconi passo in avanti, ora confronto serio su profilo condiviso' (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro facciamo un passo avanti e cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un tweet commenta il passo indietro di Silvio Berlusconi.

