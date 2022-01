Pamela Anderson | un altro matrimonio al capolinea | è il sesto divorzio

(Di sabato 22 gennaio 2022) E con questo fanno sei.alper, che mette fine alle nozze con l’ex guardia del corpo Dan Hayurst. Si tratta appunto delper l’attrice canadese, che esattamente un anno fa – dopo essersi sposata in gran segreto la vigilia di Natale 2020 – si mostrava entusiasta: «Sono

e Dan Hayhurst si sono lasciati a distanza di poco più di un anno da quando erano diventati moglie e marito. Un rappresentante della star di Baywatch ha rivelato a People la fine del ...'Lo ha conosciuto meglio e ha capito che lui non era quello giusto' ha rivelato una fonte parlando della fine del matrimonio tra l'attrice e la sua guardia del ...Il mese di febbraio è ormai alle porte, e così dopo aver visto le principali novità in arrivo su Netflix, vediamo cosa ci riserva il prossimo mese su Disney+. Febbraio porta con sé una serie di nuovi ...La 54enne attrice era felice di aver finalmente trovato «un ragazzo normale che sa cambiare una lampadina» e i due si erano sposati alla vigilia di Natale 2020 sull’Isola di Vancouver, in Canada, ma l ...