Nuovo Dpcm Febbraio 2022: dove si potrà entrare senza Green Pass, regole e novità (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo Dpcm Febbraio 2022, via libera al testo definito. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato ieri, venerdì 21 gennaio 2022, il Dpcm con la quale vengono disciplinate le attività per le quali non sarà necessario esibire il Green Pass dal prossimo 1 Febbraio. Tra queste non ci saranno i tabaccai per i quali scatterà l’obbligo di mostrare il Pass base ottenibile mediante vaccinazione, guarigione dal virus o tampone negativo. Leggi anche: Sigarette dal tabaccaio, da Febbraio 2022 per comprarle servirà il Green Pass dove si potrà entrare senza Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022), via libera al testo definito. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato ieri, venerdì 21 gennaio, ilcon la quale vengono disciplinate le attività per le quali non sarà necessario esibire ildal prossimo 1. Tra queste non ci saranno i tabaccai per i quali scatterà l’obbligo di mostrare ilbase ottenibile mediante vaccinazione, guarigione dal virus o tampone negativo. Leggi anche: Sigarette dal tabaccaio, daper comprarle servirà ilsi...

