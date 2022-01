Notizie Flash | 1 a edizione - Lo sport 5

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano. "Ho altri due anni di contratto, non sono pochi. Vediamo, è ancora presto, di sicuro io qui sto benissimo". Lo dice l'attaccante del Milan Rafael Leao in merito al rinnovo del suo contratto che scade nel giugno 2024. Il 22enne portoghese, nel corso di un'intervista alla 'Gazzetta dello' parla anche del rapporto con il tecnico Stefano Pioli. "Prima non ero costante. Magari giocavo un quarto d'ora alla grande, poi mi fermavo o facevo le cose a metà, saltavo l'uomo e sbagliavo il passaggio chiave. Oggi sono diventato concreto, continuo nei 90 minuti, segno di più e faccio più assist. Il mister mi ha capito, sa che con i miei dribbling e i miei strappi posso fare la differenza. Prima con me curava molto l'aspetto tattico, ero più giovane e più indisciplinato. Ora non mi spiega molto, si fida di me".