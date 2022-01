Ma quale è il rischio reale di finire in terapia intensiva per un non vaccinato? (Di sabato 22 gennaio 2022) Calcoli alla mano, la possibilità di finire in rianimazione per chi non si vaccina è 39,1 volte maggiore rispetto a chi ha la terza dose. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nel report sull'... Leggi su globalist (Di sabato 22 gennaio 2022) Calcoli alla mano, la possibilità diin rianimazione per chi non si vaccina è 39,1 volte maggiore rispetto a chi ha la terza dose. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nel report sull'...

Ma quale è il rischio reale di finire in terapia intensiva per un non vaccinato? L'indice di rischio rispetto ai due valori di riferimento - nel calcolo dei decessi - è 33,1. Tra i 90 e 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, si osserva una diminuzione dell'efficacia ...

Ma quale è il rischio reale di finire in terapia intensiva per un non vaccinato? La possibilità di finire in rianimazione per chi non si vaccina è 39,1 volte maggiore rispetto a chi ha la terza dose.

