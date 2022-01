Le strane idee della Duchessa Kate Middleton che fanno tremare il principe William (Di sabato 22 gennaio 2022) In mezzo ai sorrisi e agli applausi c’è stato un attimo di panico. Per almeno uno dei protagonisti del magnifico duo. E dire che la situazione era tra le più rilassate, serene e gioiose degli ultimi tempi per il principe William e sua moglie, Kate Middleton. Tutta colpa, si fa per dire, della piccola Anastasia. Una bambina di pochi mesi da cui la Duchessa di Cambridge sembrava non riuscire a staccarsi. Facendo venire i sudori freddi al marito. E sapete perché? Non appena vede un bambino, Kate Middleton va in brodo di giuggiole. Che voglia un quarto figlio, non sembra essere un segreto. Peccato che il marito William non sia dello stesso avviso. Sentite un po’ cosa ha detto… Foto Getty L’amore di Kate ... Leggi su amica (Di sabato 22 gennaio 2022) In mezzo ai sorrisi e agli applausi c’è stato un attimo di panico. Per almeno uno dei protagonisti del magnifico duo. E dire che la situazione era tra le più rilassate, serene e gioiose degli ultimi tempi per ile sua moglie,. Tutta colpa, si fa per dire,piccola Anastasia. Una bambina di pochi mesi da cui ladi Cambridge sembrava non riuscire a staccarsi. Facendo venire i sudori freddi al marito. E sapete perché? Non appena vede un bambino,va in brodo di giuggiole. Che voglia un quarto figlio, non sembra essere un segreto. Peccato che il maritonon sia dello stesso avviso. Sentite un po’ cosa ha detto… Foto Getty L’amore di...

