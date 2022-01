Lazio | Lucas Leiva | «Atalanta squadra difficile | servirà il 100%»

(Di sabato 22 gennaio 2022)ha analizzato la gara di oggi tranel match program della società biancocelesteha analizzato il match di oggi tranel match program della società biancoceleste. Queste le sue parole. PARTITA – «Sarà una gara molto dura e intensa. L’, avendo lo stesso allenatore da tempo, ha un’identità chiara, gioca bene e fa grandi campionati ormai da anni, ma noi in quest’ultimo periodo siamo cresciuti e vogliamo fare una grande prestazione. Dovremo essere alper provare a batterli». RICORDI – «La finale di Coppa Italia è stata una grandissima emozione. Vincemmo, anche se inizialmente eravamo sfavoriti. Il mio assist? Non era il primo da calcio d’angolo, ...

