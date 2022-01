L’anno d’oro in cui l’Occidente scopri il beat dell’Afro Pop (grazie a un equivoco) (Di sabato 22 gennaio 2022) King Sunny Adè and his African beats – “JuJu Music” 1982 Se c’è un primo momento in cui l’Afro Pop si affaccia sull’Occidente – e viceversa – è probabilmente nel 1982 e, per quanto possa sembrare paradossale, grazie a quello che è sostanzialmente un equivoco. Un anno prima, con la scomparsa di Bob Marley il mondo si ritrova orfano non solo di un gigantesco artista, ma anche di una figura che rappresenti il terzo mondo sulla scena mondiale. La Island di Chris Blackwell, che ha fatto crescere Marley fino a farlo diventare in quel momento la principale rock star mondiale, pensa a chi ne possa raccogliere l’eredità, ma mica è facile. Primo, perché la figura di Marley – che è insieme un carismatico capopopolo, uno straordinario autore, un incendiario interprete e, cosa fondamentale, canta in inglese – è e rimarrà unica, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 gennaio 2022) King Sunny Adè and his Africans – “JuJu Music” 1982 Se c’è un primo momento in cui l’Afro Pop si affaccia sul– e viceversa – è probabilmente nel 1982 e, per quanto possa sembrare paradossale,a quello che è sostanzialmente un. Un anno prima, con la scomparsa di Bob Marley il mondo si ritrova orfano non solo di un gigantesco artista, ma anche di una figura che rappresenti il terzo mondo sulla scena mondiale. La Island di Chris Blackwell, che ha fatto crescere Marley fino a farlo diventare in quel momento la principale rock star mondiale, pensa a chi ne possa raccogliere l’eredità, ma mica è facile. Primo, perché la figura di Marley – che è insieme un carismatico capopopolo, uno straordinario autore, un incendiario interprete e, cosa fondamentale, canta in inglese – è e rimarrà unica, ...

Advertising

kaiserrossii : Prima o poi verrà fuori completamente la mini generazione d’oro che aveva l’Inter primavera di qualche anno fa - BollettinoIl : 2021: l'anno d’oro dei #prestiti e delle #cessioni del quinto. Per quanto riguarda gli under 36, dopo la #liquidità… - Fottimadr3Jones : Comunque il calcio ha bisogno di un evento simil NBA All Star Game per ravvivare un po' l'atmosfera. Praticamente 2… - Testament73 : Osservatorio PrestitiOnline: l’anno d’oro dei prestiti e delle cessioni del quinto. - Gazzettadmilano : Osservatorio PrestitiOnline: l’anno d’oro dei prestiti e delle cessioni del quinto. -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno d’oro Le star di YouTube nel 2021 hanno aumentato i profitti del 40% - la Repubblica La Repubblica