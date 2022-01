Giornata della memoria: docu-film su Eugenio e Sandro Pertini (Di sabato 22 gennaio 2022) In occasione della Giornata della memoria,m lunedì 24 gennaio, ci sarà anche un video, intitolato I Pertini. La nostra Patria, prodotto dalla sezione Gino Lombardi Versilia dell'Anpi. Il video parte dalla tragica vicenda di Eugenio Pertini, rinchiuso nel lager nazista di Flossemburg e ucciso dalle SS durante una delle marce della morte alle quali furono costretti gli internati sul finire della guerra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 gennaio 2022) In occasione,m lunedì 24 gennaio, ci sarà anche un video, intitolato I. La nostra Patria, prodotto dalla sezione Gino Lombardi Versilia dell'Anpi. Il video parte dalla tragica vicenda di, rinchiuso nel lager nazista di Flossemburg e ucciso dalle SS durante una delle marcemorte alle quali furono costretti gli internati sul finireguerra L'articolo proviene da Firenze Post.

