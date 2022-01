Advertising

repubblica : E' morto il monaco buddhista Thich Nhat Hanh [di Moreno Montanari] - tsolignani : Grandi anime. Che Dio accolga la sua grande anima. Riposi in pace. - laogai_italia : Morto il maestro buddhista vietnamita Thich Nhat Hanh: fu un simbolo di pace - - angiuoniluigi : RT @Corriere: È morto il popolare monaco buddista Thich Nhat Hanh, visse per 39 anni in esilio dal Vietnam - JosSilvio14 : E' morto Thich Nhat Hanh, il più popolare maestro Zen - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : morto Thich

Nhat Hanh, un monaco buddhista vietnamita considerato il più popolare maestro Zen al mondo, per decenni costretto all'esilio per il suo impegno pacifista, èin un tempio nel suo Paese, ...... dopo essere stato costretto a vivere all'estero a causa del suo impegno pacifistaNhat Hanh ,... per decenni costretto all'esilio per il suo impegno pacifista, èin un tempio nel suo Paese, ...Thich Nhat Hanh, un monaco buddhista vietnamita considerato il più popolare maestro zen al mondo, per decenni costretto all'esilio per il suo impegno pacifista, è morto in un tempio nel suo Paese, dov ...(RNS) – È morto Tich Nahd Hanh, monaco di Zich ed esiliato politico vietnamita di lunga data, leader spirituale buddista di fama mondiale per ...