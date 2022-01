Dal drive in ai franchi tiratori, il glossario voto per il Quirinale (Di sabato 22 gennaio 2022) L`elezione di un nuovo presidente della Repubblica ha le sue regole, i suoi riti e anche le sue parole. Ecco le principali. BIS. Il secondo mandato presidenziale è stato ipotizzato alla fine del settennato di molti presidenti (Pertini, Ciampi e oggi Mattarella) ma solo Giorgio Napolitano nel 2013 è stato eletto per la seconda volta, rimanendo in carica per due ulteriori anni.CAMPANA MAGGIORE MONTECITORIO. I suoi rintocchi accompagnano il tragitto del nuovo presidente dalla sua residenza fino al suo arrivo alla Camera dei Deputati per il discorso di insediamento.CATAFALCO. Il Covid manda in pensione i tradizionali "catafalchi" in legno che venivano allestiti in aula per il solenne voto del capo dello Stato, saranno sostituite da moderne cabine, dotate di accorgimenti anti-virus come la luce ultravioletta. I grandi elettori dovranno disinfettarsi le mani prima e dopo il ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 gennaio 2022) L`elezione di un nuovo presidente della Repubblica ha le sue regole, i suoi riti e anche le sue parole. Ecco le principali. BIS. Il secondo mandato presidenziale è stato ipotizzato alla fine del settennato di molti presidenti (Pertini, Ciampi e oggi Mattarella) ma solo Giorgio Napolitano nel 2013 è stato eletto per la seconda volta, rimanendo in carica per due ulteriori anni.CAMPANA MAGGIORE MONTECITORIO. I suoi rintocchi accompagnano il tragitto del nuovo presidente dalla sua residenza fino al suo arrivo alla Camera dei Deputati per il discorso di insediamento.CATAFALCO. Il Covid manda in pensione i tradizionali "catafalchi" in legno che venivano allestiti in aula per il solennedel capo dello Stato, saranno sostituite da moderne cabine, dotate di accorgimenti anti-virus come la luce ultravioletta. I grandi elettori dovranno disinfettarsi le mani prima e dopo il ...

