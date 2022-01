Covid | oggi nel Lazio 14 821 nuovi casi | in calo i decessi | i ricoveri e le terapie intensive

raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - SkySport : Atalanta, nessun nuovo positivo: con la Lazio si gioca #SkySport #SkySerieA #SerieA #LazioAtalanta #Atalanta - Adnkronos : #Covid, a Tokyo oltre 10mila contagi in un giorno. - ilmessaggeroit : Covid, il bollettino di oggi 22 gennaio: 171.263 nuovi casi e 333 morti, tasso di positività al 16,4% - lifestyleblogit : Covid oggi Sardegna, 1.113 contagi e 5 morti: bollettino 22 gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Quirinale,il vertice del centrodestra Sul tavolo i nomi per il Colle:Berlusconi ... Una quarantina di grandi elettori positivi alpotranno votare in un 'drive in' allestito nel ...La loro evidenza è col senno del poi, ed è faciledare giudizi". Le inchieste su Bergamo L'... Italia Bugie e sciatteria: Speranza nei guai per l'inchiesta sull'inizio delFrancesca Nava ...Se la Dinamo è gasata dall'ottavo posto e dalle due vittorie di fila, Brescia è ancora più carica: quinta posizione dopo quattro successi consecutivi. Due squadre lanciate per una gara che domenica al ...“Devo dire che abbiamo avuto una buona settimana di lavoro dopo aver aggiunto il nuovo acquisto Borsato e aver recuperato i due giocatori dal Covid; dopo tanto tempo ho visto un’intensità importante ...