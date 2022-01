C’È POSTA PER TE: MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE “DOC” LUCA ARGENTERO E ROBERTO BAGGIO (Di sabato 22 gennaio 2022) C’è POSTA per Te si conferma lo show più seguito di MARIA De FILIPPI. Sabato 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento della 25° edizione del people show ideato, scritto e condotto dalla regina di Mediaset.Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d’ascolti del sabato. Ricongiungimenti, tradimenti, storie di vita quotidiana e uno spaccato d’Italia tra gioie e dolori, risate e lacrime.Due le sorprese che coinvolgono diversi beniamini del pubblico: l’amatissimo protagonista di Doc – Nelle tue Mani LUCA ARGENTERO e il calciatore dal divin codino ROBERTO BAGGIO.A recapitare gli inviti a partecipare a C’è POSTA per Te quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Chiara ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 22 gennaio 2022) C’èper Te si conferma lo show più seguito diDe. Sabato 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento della 25° edizione del people show ideato, scritto e condotto dalla regina di Mediaset.Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d’ascolti del sabato. Ricongiungimenti, tradimenti, storie di vita quotidiana e uno spaccato d’Italia tra gioie e dolori, risate e lacrime.Due le sorprese che coinvolgono diversi beniamini del pubblico: l’amatissimo protagonista di Doc – Nelle tue Manie il calciatore dal divin codino.A recapitare gli inviti a partecipare a C’èper Te quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Chiara ...

