Capello: «Allegri? Gli dissi di non tornare. Milan Juve? I rossoneri devono stare attenti» (Di sabato 22 gennaio 2022) Fabio Capello ha parlato a SportWeek, settimanale in uscita con la Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex tecnico Fabio Capello ha parlato a SportWeek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport. Le sue parole: Milan-Juve – «Gara difficile da decifrare. La Juve sta tornando concreta e sta ritrovando il suo spirito, per questo il Milan deve stare attento. Tutte le squadre hanno punti forti e deboli: devi conoscerli per poter colpire». LEAO – «Un anno e mezzo fa sono andato in visita a Milanello e gli ho detto: ‘Hai un talento unico, cerca di non perderlo’. Per il resto c’è Pioli che con lui sta facendo un ottimo lavoro». Milan – «Credo sia la rivale numero uno dell’Inter. Maldini e Massara stanno facendo un grande lavoro e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Fabioha parlato a SportWeek, settimanale in uscita con la Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex tecnico Fabioha parlato a SportWeek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport. Le sue parole:– «Gara difficile da decifrare. Lasta tornando concreta e sta ritrovando il suo spirito, per questo ildeveattento. Tutte le squadre hanno punti forti e deboli: devi conoscerli per poter colpire». LEAO – «Un anno e mezzo fa sono andato in visita aello e gli ho detto: ‘Hai un talento unico, cerca di non perderlo’. Per il resto c’è Pioli che con lui sta facendo un ottimo lavoro».– «Credo sia la rivale numero uno dell’Inter. Maldini e Massara stanno facendo un grande lavoro e ...

